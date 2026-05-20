JR九州によりますと、20日午後0時半すぎ、九州新幹線の筑後船小屋と新大牟田の間で架線にビニールのようなものが引っかかりました。この影響で、博多と熊本の間の上下線で運転を見合わせていましたが、飛来物の撤去が終了し、午後2時半ごろ、再開しました。博多と鹿児島中央の間で、運休や遅れが出ています。