記事ポイント株式会社ホットドッグの新ブランド「コミフPETS」から、愛犬用総合栄養食が登場おなかケア・皮膚・被毛ケア・シニアケアの3種類を展開し、獣医師との共同開発ヒューマングレード食材を使用し、100gのお試しサイズから購入できます 愛犬のおやつ・ごはんを手がけるホットドッグが、ペット専用の新ブランド「コミフPETS」を立ち上げ、愛犬用総合栄養食を新発売します。おなかケア・皮膚・被毛ケア・シニアケアとい