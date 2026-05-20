記事ポイント日本三大ラーメンのひとつ・喜多方ラーメンが「らあめん花月嵐」に期間限定登場商品名「醤平食堂」は醤油スープの「醤」と平打ち麺の「平」から命名全国211店舗（うち海外28店舗）で980円（税込）から提供 日本三大ラーメンのひとつに数えられる喜多方ラーメンが、「らあめん花月嵐」に期間限定で登場しています。2026年5月13日（水）より全国211店舗（うち海外28店舗）で販売が始まった新作は、博多豚骨・札幌味