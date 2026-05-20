全国に「イオンシネマ」97劇場を運営するイオンエンターテイメントが、ディズニー＆ピクサーの大傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』の劇場公開を記念した特別上映を実施。『トイ・ストーリー５』のスペシャル映画鑑賞マナー映像がイオンシネマ全劇場で上映されます。今回、上映が予定されているマナー映像の一部が一足お先に公開されました☆ イオンシネマ ディズニー＆ピクサー・アニメーショ