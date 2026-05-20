記事ポイントMakuakeでプロジェクト開始5分で目標達成、超早割は10分で完売、最終目標比3383%超の応援購入を獲得糖度16度以上・牛乳発酵肥料・一枝一果栽培という3つの特長を持つ台湾屏東県産アップルマンゴー伊勢丹百貨店・クイーンズ伊勢丹・成城石井・東急ストアなど主要小売店での販売が決定 台湾屏東（ピントン）県で開催されるアップルマンゴー品評会において、その年の最高峰として選ばれた農家の果実だけが「チャンピ