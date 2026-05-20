記事ポイントbellSalesAI導入により、ネットプロテクションズの議事録作成時間が1件あたり約30分から数秒へと短縮されます月間200〜400時間の工数削減が実現し、営業担当者が商談準備・戦略設計に集中できる環境が整っていますSalesforceへのログとSlack連携により、組織横断でリアルタイムに商談情報を共有できる体制が構築されます Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」を開発・販売するベルフェイスが、ネットプロテ