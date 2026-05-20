記事ポイント株式会社ルネサンスが静岡県内の自社工場でドライフルーツティーとお茶パックのOEM製造を展開小ロットでの試作・テスト生産から量産まで一貫した体制に対応2026年5月20日〜22日、マリンメッセ福岡の展示ブースでOEM試作品と商品設計事例を公開 ドライフルーツティーとお茶パックのOEM製造を手がけるルネサンスが、2026年5月20日から22日にかけてマリンメッセ福岡で開催される「第36回西日本食品産業創造展’26」