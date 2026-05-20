記事ポイント2日間合計で約3,200ブースが出店、65,000点以上の手づくり作品が横浜に集まるイベント作家本人がブースに立ち、制作ストーリーを直接聞きながら一点ものを選べる初心者でも40〜90分で完成できるワークショップを50種類開催 全国各地のハンドメイド作家が横浜に集まり、手づくり作品を展示・販売する大型イベントが2026年6月に開催されます。アクセサリーから和菓子まで65,000点以上が揃う2日間で、今回で23回目の