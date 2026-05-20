記事ポイントトヨタ博物館が2026年5月28日〜30日、名古屋・久屋大通公園の「コッパ・チェントロ・ジャッポーネ2026」に出展スタジオジブリ作品ゆかりの車両5台を展示。『となりのトトロ』『魔女の宅急便』など名作に登場した実車1936年〜1957年製の希少なヘリテージカーが一堂に集まる 名古屋を舞台に、世界の自動車文化を発信するイベントに、愛知のトヨタ博物館がスタジオジブリとのコラボレーションという特別な切り口で参