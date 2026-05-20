台湾の頼清徳政権は20日で発足から2年を迎えます。頼総統は会見で「台湾海峡の平和と安定を破壊しているのは中国だ」と強調し、アメリカに対して武器売却を継続するよう求めました。頼清徳総統は就任から2年を迎えた20日、記者会見を行いました。このなかで、頼総統は「直接選挙の実現から30年が経ち、民主主義が成熟し、不可逆的なものであることを証明してきた」と述べ、「台湾の未来は外国勢力によって決められてはならない」な