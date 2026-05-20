アメリカのIT大手グーグルは、動画やテキストなどを組み合わせて入力し動画を生成できる新たなAIモデル「Gemini Omni」など新たなサービスを発表しました。鏡越しに自身を撮影する男性。鏡を触ると、突然、男性の姿がぬいぐるみのように。グーグルは19日、開発者向けイベントの「グーグルI/O」を開き、様々な新サービスを発表しました。「Gemini Omni」は、動画や画像、テキストなどを自由に組み合わせて入力し、動画を