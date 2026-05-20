◇ナ・リーグドジャース5−4パドレス（2026年5月19日サンディエゴ）ドジャースは19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦を1点差ゲームで制し、勝利。わずか1日で首位奪還に成功した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は無失点で踏ん張った救援陣を称えた。この日は中4日で先発したシーハンが2被弾し4回4失点で降板。5回以降はエンリケス、ベシア、トライネン、スコットとつなぎ、1点を勝ち越した直後の9回裏はクラ