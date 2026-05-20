茨城県で大型トレーラーが横転し、21歳の女性が命を落とした事故から3年。原因とみられているのが、極端にすり減ったタイヤによる“危険な運転”です。取材で浮かび上がってきたのは、安全とコストの狭間で揺れる運送業界の厳しい実情でした。【何があった？】突然、反対車線を走るトレーラーが…イメージCGを見るタイヤ摩耗のトレーラーが横転21歳女性が下敷きに茨城県常総市の国道で花を手向け、手を合わせた星さん夫妻。娘