民事訴訟手続きのデジタル化を定めた改正民事訴訟法が21日から全面施行。紙中心だったやりとりが原則電子化され、将来的には電子判決文のデータを一般に提供する仕組みも整備される。利便性の向上や裁判情報の活用促進につながり、民事裁判の手続きは大きな転換点を迎える。注目されるのは、書面データのオンライン提出だ。手続きには裁判所の「民事裁判書類電子提出システム（mints、ミンツ）」を活用する。裁判を起こす際