20日午前、鹿児島県与論島で震度5強の地震が発生し、店舗で商品が破損する被害が出ています。地震発生時の与論島の港の映像です。小刻みな揺れが徐々に強くなっていくのが確認できます。20日午前11時46分ごろ、鹿児島県の与論島で震度5強、沖永良部島の知名町で震度5弱を観測する地震がありました。震源は沖縄本島近海で地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されています。与論町の住民：3秒ぐらいちょっと横揺れした後に、