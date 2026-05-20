はごろもフーズは8月1日出荷分から、「シーチキン」をはじめ青魚パウチの「健康シリーズ」、パスタソース、乾物製品（削り節など）を値上げする。中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰を背景に、シーチキン・乾物製品の主原料であるまぐろ・かつおの価格が著しく上昇している。さば原料は、ノルウェーさばの漁獲量減少などの影響で価格が高騰。空缶やパウチ・フィルムなどの容器包装資材や副資材、燃料費などが上昇し、製造コ