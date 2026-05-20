今季はブンデスリーガで34ゴールを挙げ、得点王に輝いたバイエルンFWハリー・ケイン。これで3シーズン連続での得点王となったが、話題を呼ぶのが得点王のトロフィーだ。ブンデスリーガでは得点王に輝いた選手に『トルイェガーカノン』と呼ばれる大砲型のトロフィーが贈られる。これがケインの在籍していたトッテナムの永遠のライバルであるアーセナルのエンブレムに似ていると話題を呼んできたのだ。独『Bavarian Football Works』