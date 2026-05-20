ブラジル代表を指揮する名将カルロ・アンチェロッティはどのようなビジョンを描いているのだろうか。2026W杯へ向けた先日の代表メンバー発表では、近年怪我に悩まされてきたFWネイマールの名前をコール。ややサプライズ的なところがあり、この選出は大きな話題を呼んでいる。チェルシーFWジョアン・ペドロの選外など気になる点もあるが、アンチェロッティはネイマールのオーラや経験値が重要と考えたのだろうか。元オランダ代表DF