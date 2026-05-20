今季のセルティックはかなり苦しいシーズンを過ごしたが、終盤に王者らしい粘りを見せて逆転でリーグ優勝を飾った。その立役者は、日本代表FW前田大然だ。今季は得点ペースが上がらない時期もあったが、上位プレイオフに突入してからは毎試合ゴールを記録。最終節のハーツ戦でも1ゴールを記録し、チームを逆転優勝へ導いた。この活躍ぶりにクラブのレジェンドであるクリス・サットン氏もメロメロだ。前田には昨夏も移籍の噂があっ