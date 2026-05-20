丸山純奈が、ABEMAオリジナル婚活リアリティショー『時計じかけのマリッジ』の劇中歌である新曲「秒針メモリー」を6月3日にリリースする。 （関連：ミニマムジークが作り出す、驚きと喜びに満ちた“秘密基地”アルステイク、KALMAを迎えた『hiAツアー』初日レポ） 本楽曲は、“進み続ける時間”をテーマに、別れを選択した痛みも抱えながらも未来へ進む決意を表現した一曲。秒針の音