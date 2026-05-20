今季ラ・リーガを制したバルセロナでは、FWラミン・ヤマルがシーズンを通してキレキレだった。ドリブル成功数はリーグ戦だけで133回もあり、これはリーグでもダントツの1位だ（2位はヴィニシウス・ジュニオールで87回）。これだけの突破力があれば、それに頼りたくなるのは当然だろう。ただ、ヤマルに依存しすぎるわけにもいかない。スペイン『SPORT』は、バルセロナがドリブルの面でヤマルへの負担を軽減させる考えだと伝えている