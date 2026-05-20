全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・阿佐ヶ谷の老舗喫茶店『カフェドゥワゾー（CAFE DEUX OISEA UX）』です。手間を惜しまぬ確かな技術を注ぐ至福の味わい喫茶店巡りはコーヒーの魅力に出合う旅のようなものかもしれない。創業41年になるこの店もその奥深き世界を知る旅先のひとつだろう。2羽の小鳥を意味する「ドゥワゾー」。ここは店主の宗さん夫妻が営む陽だま