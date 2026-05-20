KDDIと沖縄セルラー、KDDI Digital Lifeは、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、Google ストアと連携した「Google ストアコラボキャンペーン」を開始した。期間は6月29日までで、対象端末の購入期間は6月30日まで。 Google ストアで開催中の「サッカーキャンペーン」に合わせて実施されるもの。povo2.0ユーザーが期間中に指定のリンクを経由して「Google Pixel 10a」を購入すると