22年ぶりにプレミアリーグ優勝を果たしたアーセナル。各方面から祝福の声が届く中、かつてのキャプテンも優勝を喜んだ。19日、プレミアリーグ第37節が行われ、2位のマンチェスター・シティがボーンマスと対戦した。マンチェスター・シティがこの試合で勝利しなければ、アーセナルは最終節を残してのプレミアリーグ優勝が決まる中、試合はボーンマスペースで進むことに。39分にイーライ・ジュニア・クルーピが先制ゴールを決め