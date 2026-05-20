韓国から上陸し、日本でも人気上昇中のじゃがいもパン「カムジャパン」。まだまだ限られたお店でしか買えないと思っていたら……なんとミニストップで「じゃがいもまん（カムジャパン風）」なる商品を見つけちゃいましたっ!!でもでも、カムジャパン「風」となっているのが気になるところ。一体どんな見た目や味なのかレポートしたいと思います〜！【中華まんのスチーマーで発見！】「カムジャパン」の「カムジャ」とは、韓国語で「