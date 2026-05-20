ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！今回のお題は5文字。制限時間は1分です。あなたの脳をフル回転させて、隠れた単語を見つけ出してみましょう。さあ、チャレンジ開始です！問題：「じ る し み じ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。じ る し み じヒント：最後の文字は「る」答えを見る↓↓↓↓↓正解：しじみじる正解は「しじみじる」でした。▼解説しじみ汁は、シジミ貝を使った