仕事や家事の合間に、ふと頭が固まっていると感じることはありませんか？ そんな時こそ、言葉のパズルで脳のストレッチをしましょう。意外な言葉のつながりが見つかると、頭がすっきりしますよ。問題：□に入るひらがなは？・い・□・き（縦の言葉）・こ・□・か・□（横の言葉）・り・□・い（縦の言葉）ヒント：学問の特定の分野を思い浮かべてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：「し」「け」正解は「し」と「け」でした。