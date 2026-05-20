シンガー・ソングライターのさだまさし（74）が20日、自身のインスタグラムを更新。人気女優との2ショットを公開し、反響を集めた。さだは「本仮屋 ユイカさんと越谷のコンサートにお出掛け下さいました。本当にありがとう」と記し、女優・本仮屋ユイカとの2ショットを投稿。さだの開催中のツアーに、本仮屋が来場したようで、ファンからは「朝ドラ『ファイト』の頃から気になる女優さんでしたライブに来てくださって嬉