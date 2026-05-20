◇ア・リーグホワイトソックス2−1マリナーズ（2026年5月19日シアトル）ホワイトソックスは19日（日本時間20日）、マリナーズに2−1で勝利。貯金を2に戻した。立役者は0−1から1―1の同点に追いついた9回に、決勝の二塁内野安打を放ったアンドリュー・ベニンテンディ（31）。値千金の一打を放ち「このリーグで、自分たちほど自信に満ちたチームはない。楽しむことも冗談を言い合うことも大切だが、最後は試合に勝つこと