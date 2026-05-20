去年8月大分市内のドラッグストアで医薬品1個（税込1338円）を盗んだとして、大分市の作業員の男（61）が逮捕されました。 常習累犯窃盗の疑いで逮捕されたのは、大分市に住む作業員の男（61）です。 男は過去にも窃盗などを繰り返していながら、去年8月9日、大分市のドラッグストアで販売価格1338円の医薬品1個を盗んだ疑いが持たれています。 およそ1週間後となる17日にドラッグストアの店長から「万引きがあったようだ」と11