◇ナ・リーグドジャース5−4パドレス（2026年5月19日サンディエゴ）ドジャースの大谷翔平投手（31）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数2安打で4試合連続マルチ安打をマーク。チームも1点差ゲームをものにし、首位奪還に成功した。デーブ・ロバーツ監督（53）は試合後、20日（同21日）の同戦で大谷が二刀流で出場することを明言した。試合後、指揮官は20日（同21日）のパドレス