「大相撲夏場所・１１日目」（２０日、両国国技館）西三段目７８枚目の朝阪神（２５）＝高砂＝は安芸錦（朝日山）を押し倒し、１勝５敗と初日を出した。安芸錦は６敗。立ち合いから一気に前に出た朝阪神。止まらず最後は押し倒した。大阪・泉大津市出身で、熱烈な阪神タイガースファンであることをしこ名に反映させた朝阪神。９場所ぶりに序二段から三段目に番付を戻したが、既に負け越し。それでも意地の白星を挙げた。常