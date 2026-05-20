年金の繰下げ受給を検討する際、「もし設定した年齢より前に亡くなってしまったら」という不安を感じる人は少なくないでしょう。 受け取れなかった年金は、一定の範囲で「未支給年金」として遺族が請求できます。ただし、待機中か受給開始後か、また請求時点から5年以内かどうかによって、受け取れる金額に大きな差があります。 本記事では、繰下げ受給の基本的な仕組みから、亡くなった時期ごとに遺族が受け取れる