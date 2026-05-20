「えっ、今月の電気代2万5000円!? どうしてこんなに高いの……」 ポストに入っていた請求書を見て、妻が深いため息をつきました。共働きで毎日ヘトヘトになりながら働き、少しでも生活費を浮かせようと奮闘している家庭は多いはずです。 電気代を節約するために「夜間の電気代が安くなるプラン」を契約しているケースも珍しくありません。日中は誰も家にいないのだから、夜に洗濯機を回したり、お風呂を沸かし