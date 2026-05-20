●マリナーズ1−2ホワイトソックス○＜現地時間5月19日T-モバイル・パーク＞シカゴ・ホワイトソックスが西地区2位のシアトル・マリナーズに逆転勝利。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」で先発出場し、2打数無安打ながら2出塁で貢献した。初回に1点先制を許したホワイトソックスは、先発右腕ミラーに対してノーヒットのまま5回を終了。6回表にはこの試合の初安打から無死二塁と好機を作ったが、後続倒れて二死とな