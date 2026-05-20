5月19日の衆議院本会議後に、災害時に備えたヘルメットの着用訓練が実施されたのだが、SNS上ではある議員の“かぶり方”に注目が集まっている。この日は本会議の散会後に5分ほどヘルメット着用訓練が行われ、議場では新人からベテラン議員までが一様に安全ヘルメットを着用した。議員らが着用した白い安全ヘルメットは、耳を通した顎ひもを顎の下で絞るタイプ。きっちり絞ることで正しく着用できるのだが、どうみても1人だけふざけ