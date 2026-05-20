約4億円という巨額の横領事件で世間を揺るがせた女優ファン・ジョンウム。約1年の沈黙を破り、YouTubeという新たな舞台で姿を見せた。【写真】ファン・ジョンウム、整形疑惑が浮上した1枚ファン・ジョンウムは5月15日に自身の名を冠した公式チャンネルを開設し、19日には「お久しぶりです | 1年ぶりに語るこれまでの物語」と題した動画を投稿。この動画の中で彼女は、制作スタッフとの打ち合わせを通じ、空白期間の苦悩や現在の複