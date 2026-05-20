【モデルプレス＝2026/05/20】本木雅弘が主演を務める映画『黒牢城』（6月19日公開）が、第79回カンヌ国際映画祭「カンヌ・プレミア」部門でついに世界初披露された。公式上映を終えた会場は約1,000人の観客が総立ちする熱狂のスタンディングオベーションに包まれ、本木、菅田将暉、青木崇高、宮舘涼太（Snow Man）、そして黒沢清監督が、鳴り止まぬ喝采の中で喜びの心境を語った。【写真】STARTOアイドルら「黒牢城」出演者のタキ