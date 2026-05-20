【モデルプレス＝2026/05/20】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）で惜しくも脱落となった西崎柊（※「崎」は正式には「たつさき」／N.SHU）が5月20日までにInstagramアカウントを開設。初投稿でイラスト付きの直筆メッセージを公開した。【写真】「日プ」脱落の練習生、話題の手描きイラスト◆西崎柊、手書きメッセージ公開今回41位で脱落した西崎