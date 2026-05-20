２年連続で天候不良による当日中止を余儀なくされた「足立の花火」が３０日、荒川河川敷（東京メトロ千代田線鉄橋〜西新井橋間）で開催される。熱中症などのリスク軽減のため、昨年から開催時期を７月から５月末へと変更。「東京で一番早い大規模花火大会」として、午後７時２０分から１時間の間に約１万３０００発の超高密度花火を打ち上げる。プログラムは全５幕構成となる。第１幕「熱き想い」の開幕後、第２幕「美の極み