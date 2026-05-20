ホタル研究家の岡本勇さん提供※岡本さんが撮影した複数の写真を合成したものです 岡山県倉敷市の児島半島にある「蛍遊の水辺・由加」で2026年6月27日（土）、ヒメボタルの観察会が開かれます。午後7時～午後10時。定員30人。少雨決行。公益財団法人・おかやま環境ネットワークが参加者を募集しています。 蛍遊の水辺・由加は、陸生のヒメボタルと、水生のゲンジボタルやヘイケボタルが同時に観察できるスポ