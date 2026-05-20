ソフトバンクは２０日、元広島で四国IL徳島の小林樹斗投手（２３）が育成選手として入団すると発表した。背番号は「１６５」。２１日にみずほペイペイで入団会見を開く。小林は智弁和歌山から２０２０年ドラフト４位で広島に入団。NPB通算２登板で勝敗なし、防御率９・６４で、２５年限りで退団した。今季は徳島で７登板し、３勝１敗、防御率２・３３をマークした。ソフトバンクは首位・西武と４ゲーム差の４位。キューバ