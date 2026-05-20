◆大相撲▽夏場所１１日目（２０日、両国国技館）昨年、金沢学院大で全日本相撲選手権準優勝し、追手風部屋に入門した幕下最下位格付け出しの大森（追手風）が初黒星を喫した。序ノ口デビューから優勝決定戦も含めて２１連勝の三段目・旭富士（伊勢ケ浜）に右四つとなったが、前に出られなかった。動きが止まると、下手を切られて寄り切られた。「相撲が止まってしまった。相手の運びになってしまった」と反省した。全勝対決