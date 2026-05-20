今日20日(水)昼前、鹿児島県の奄美で震度5強の強い揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。梅雨の奄美地方では、この先は雨が続く見込みです。地盤の緩んでいる所では、少しの雨でも土砂災害に注意が必要です。奄美で最大震度5強今日20日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とするマグニチュード5.9(速報値)の地震が発生し、鹿児島県与論町で震度5強、鹿児島県知名町で震度5弱を観測しました。