【新華社北京5月20日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は20日午前、国賓として訪中したロシアのプーチン大統領と北京の人民大会堂で会談し、全面的戦略協力を通じて両国の発展と振興を後押しすべきだと強調した。習主席は次のように述べた。今年は中ロ戦略協力パートナーシップ樹立30周年、「中ロ善隣友好協力条約」締結25周年に当たる。中ロ関係が今日のような高い水準に至ったのは、たゆまぬ努力で政治的相互信頼