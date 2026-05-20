JR東海によりますと、20日午後1時30分頃、高山線の下麻生駅～上麻生駅間で落石を知らせる警報装置が作動したため、下麻生駅～白川口駅間で運転を見合わせていましたが、午後2時40分に運転再開しました。 【写真を見る】【交通情報】落石を知らせる警報装置が作動し一時運転見合わせ JR高山線 下麻生～白川口 運転再開（20日午後3時現在）