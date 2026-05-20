アメリカのトランプ大統領がことし1月から3月にかけ3700件を超える証券取引を行っていたことが明らかになり、その妥当性に懸念の声があがっています。バンス副大統領は19日、「トランプ氏自身が株取引をしているのではない」と、問題はないとの認識を示しました。アメリカ政府倫理局が14日に公表した資料によりますと、トランプ大統領はことし1月から3月にかけ、株式などの証券取引を3700件以上行っていたということです。中には半