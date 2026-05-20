中国を訪れているロシアのプーチン大統領は、習近平国家主席と首脳会談を行っていて、イラン情勢について意見が交わされました。20日昼過ぎから北京で行われている首脳会談の冒頭で、習主席が「中露関係は着実に発展し、現在の高い水準に到達した」と述べると、プーチン大統領は「両国関係は前例にないほど高いレベルにあり、戦略的協力の模範である」と応じ、密接な関係をアピールしました。国営新華社通信によると、イラン情勢に