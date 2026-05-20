タレントのハリー杉山（41）が20日、自身のインスタグラムを更新。サッカーのプレミアリーグで大ファンのアーセナルが22年ぶりに優勝した喜びを動画でアップした。プレミアリーグ2位につけていたマンチェスター・シティーが、19日（日本時間20日）にボーンマスと1−1で引き分け。2003〜04シーズン以来、22年ぶりのアーセナルのプレミアリーグ優勝が決まった。アーセナルのユニホーム姿で登場したハリーは、日本語と英語を交えて「