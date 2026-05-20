今でこそ「長期・分散・積立」という投資の基本原則が広く浸透していますが、オルカンが誕生した2009年当時の日本では、投資そのものがまだ一般的ではありませんでした。むしろ、「分配金が多い＝運用がうまい」といった誤解が根強く、高コストで高分配の投資信託が大きな人気を集めていたのです。オルカンの生みの親である代田秀雄氏の著書『オルカン思考：世界経済を味方につける「長期投資」の教科書』（Gakken）より、当時どの